أعيرة الذهب تواصل الهبوط وتفقد 7 جنيهات اليوم

واصلت أعيرة الذهب الهبوط بقيمة 7 جنيهات، اليوم، ليباع عيار 24 بـ736 جنيهًا مقابل 743 جنيهًا أمس.

فيما سجّل عيار 21 نحو 644 جنيهًا، وبيع عيار 18 بقيمة 552 جنيهًا، بينما سجّل الجنيه الذهب 5 آلاف و151 جنيها.