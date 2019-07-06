أحال الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أطباء النوبتجية الليلية والبالغ عددهم 7 أطباء بمستشفى جرجا العام للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بمديرية الصحة، كما أحال وكيل وزارة الصحة مدير المستشفى للتحقيق لعدم المتابعة لسير العمل، جاء ذلك خلال جولة مفاجئة لوكيل وزارة الصحة بسوهاج، على المستشفى بعد منتصف ليل أمس.

وذكر بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية الصحة، أن وكيل الوزارة، تفقد مستشفى جرجا العام في تمام الـ12:30 بعد منتصف الليل، وأبدى عدم رضاه عن الكثير من السلبيات في المستشفى، وأبرزها عدم تواجد الكثير من الأطباء النوبتجيين وقصور شديد في الجانب التمريضي، وعدم تواجد بعض المستلزمات المهمة والضرورية على الرغم من صعوبة الوضع في المستشفى، حيث يتم تقديم الخدمة في مكان بديل نظرا لأعمال البناء في المستشفى الجديد، والتي من المقرر الانتهاء من الأعمال بها في بداية العام المقبل.

وذكر البيان، أن وكيل الوزارة اتخذ قرارا بتوجيه الدكتور علاء غفير، مدير عام الطب العلاجي بعمل فترة معايشة لفريق متكامل من الطب العلاجي وإدارة المستشفيات للعمل على حل المعوقات والمشاكل بالمستشفى، وتكليف الدكتورة إيزيس نناش، مدير عام الصيدلة بتوفير ما يلزم المستشفى من الأدوية والمستلزمات الطبية، وتمت إحالة للتحقيق في الشؤون القانونية لكل من الأطباء المتغيبين، وكذلك الطاقم التمريضي غير ملتزم بالعملية التمريضية.