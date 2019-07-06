تستأنف، اليوم، مبادرة "مصر بكم أجمل" في محافظة الإسكندرية التي تنفذها وزارة القوى العاملة بمحافظات الجمهورية، بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل، وذلك بعقد برنامجها التدريبي الثاني لمدة 6 أيام، لتدريب 45 شابا من الجنسين من ذوي القدرات الخاصة على متطلبات سوق العمل وريادة الأعمال.

وأوضح محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن البرنامج التدريبي يشمل كيفية التغلب على صعوبات العمل ومواجهة الآخرين، وشرحا لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، فضلا عن قانون العمل 12 لسنة 2003 والقوانين ذات الصلة، والتدريب على أحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وكيفية إعداد السيرة الذاتية للتقدم لأي عمل.

وأشار "سعفان" إلى أنه يجري تخصيص جزء من البرنامج التدريبي للتدريب على ريادة الأعمال وكيفية إعداد دراسة الجدوى لإقامة مشروع صغير أو متناهي الصغر، يوفر خلاله فرص العمل المناسبة لذوي الإعاقة، وتوجيه الراغبين في إقامة مشروعات إلى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتابعتهم حتى تنفيذ مشرعاتهم.

وقالت عطيات سيد أبوزيد، مسؤول ملف مبادرة مصر بكم أجمل: إن المبادرة تنفذ على مرحلتين، المرحلة الأولى تستهدف 6 محافظات: الإسكندرية، والشرقية، والدقهلية، وبني سويف، وأسيوط، وأسوان، والمرحلة الثانية تستهدف باقي أنحاء محافظات الجمهورية لتقييم الاستفادة للأشخاص ذوي القدرات الخاصة.

وأشارت إلى أن نسبة الإقبال على المبادرة من شباب الجنسين "فاقت كل التوقعات" بالبرنامج الأول بالنظر إلى أنه كان مرحلة تجريبية، وتزايدت بالبرامج اللاحقة، وذلك بعد نجاح البرنامج الأول واستفادة المتدربين من البرنامج وتوفير فرص العمل ودعم تنفيذ بعض المشروعات للراغبين بريادة الأعمال.