قررت نيابة شمال القاهرة حبس 4 أفراد بتهمة الاتجار في أدوية الأمراض المزمنة "سرطان" لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بقصد تحقيق مكاسب مادية كبري.

وأسفرت الجهود الأمنية عن ضبط عدد من مروجي وموزعي العقاقير الطبية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بين المواطنين، وضُبط بحوزة المتهم الأول عاطل كميات كبيرة من المنشطات وأدوية الأمراض المزمنة بلغت 8 آلاف و370 قرص دوائي، جميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركيا، وغير مسجلة بوزارة الصحة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة أثناء قيامه بترويجها.

وأفادت تحريات المباحث أن المتهم الثاني ألقي القبض عليه أثناء تواجده بمنطقة وسط البلد بدائرة قسم شرطة الأزبكية، وبحوزته 4 عبوات لعقار طبي، بمبلغ 65 ألف جنيه، جميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركيا، وغير مصرح بتداولها داخل البلاد، وتم ضبط المتهم الثالث وهو عامل بصيدلية بدائرة قسم شرطة الأزبكية أثناء وجوده داخل الصيدلية عمله، حيث ضبط بحوزته 7 عبوات لأدوية وعقاقير تستخدم في علاج أمراض السرطان، الأعصاب، العظام، بمبلغ 45 ألف جنيه، وجميعها مجهولة المصدر، ومهربة جمركيا، وغير مصرح بتداولها داخل البلاد.

وأوضحت التحريات أن المتهم الرابع هو عامل بصيدلية دائرة قسم شرطة الوايلي 28 سنة، أثناء تواجده داخل الصيدلية محل عمله، وبحوزته 4 عبوات لعقار يستخدم في علاج مرض السرطان، بمبلغ 65 ألف جنيه، وجميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركيا، وغير مصرح بتداولها داخل البلاد.