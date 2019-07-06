استمرارًا لسلسلة الخدمات المتنوعة التي تقدمها "الوطن" لقرائها، نستعرض جدول مباريات، اليوم، ضمن منافسات الدور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، كالتالي:

مباراة نيجيريا والكاميرون

تقام المباراة في تمام الساعة 6 مساء على استاد الإسكندرية.

وتذاع المباراة على قناة تايم سبورت (بث أرضي)، وقنوات "بين سبورتس".

مباراة مصر وجنوب أفريقيا

تقام المباراة في تمام الساعة 9 مساء على استاد القاهرة الدولي.

وتذاع المباراة على قناة تايم سبورت (بث أرضي)، وقنوات "بين سبورتس".

مباراة الأرجنتين وتشيلي

تقام المباراة في تمام الساعة 9 مساء على استاد أرينا كورينثيانز.

وتذاع المباراة على قناة "بين سبوتس" و"Sport Tv".