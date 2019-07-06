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«كنز النخيل»..استثمار المستقبل

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 حملات رقابية على المواقف ومحطات الوقود ومستودعات الغاز في كفر الشيخ 

 حملات رقابية على المواقف ومحطات الوقود ومستودعات الغاز في كفر الشيخ 

محافظ الوادي الجديد يوجه بتوفير منتجات الصوب الزراعية بأسعار مناسبة

محافظ الوادي الجديد يوجه بتوفير منتجات الصوب الزراعية بأسعار مناسبة

الجمعية المصرية للمكتبات تنظم مؤتمرها الـ22 في مطروح

الجمعية المصرية للمكتبات تنظم مؤتمرها الـ22 في مطروح

افتتاح مكتب جديد للتوثيق في مدينتي

افتتاح مكتب جديد للتوثيق في مدينتي

ضبط 550 لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء

ضبط 550 لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء

البابا: الكهنوت ليس رئاسة ومنظرة إنما اتضاع بلا كبرياء أو تسلط

البابا: الكهنوت ليس رئاسة ومنظرة إنما اتضاع بلا كبرياء أو تسلط

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"خالد دبابة".. الشهيد الذي خلد اسمه نشيد الصاعقة

"خالد دبابة".. الشهيد الذي خلد اسمه نشيد الصاعقة

الأسعار الجديدة لتذاكر النقل العام: زيادة جنيه.. والأغلى 15

الأسعار الجديدة لتذاكر النقل العام: زيادة جنيه.. والأغلى 15

أسعار المواصلات من موقف عبود.. منوف بـ13 جنيها ودمنهور بـ30

أسعار المواصلات من موقف عبود.. منوف بـ13 جنيها ودمنهور بـ30

لماذا تحركت أسعار الغاز الطبيعي مع البنزين والسولار؟

لماذا تحركت أسعار الغاز الطبيعي مع البنزين والسولار؟

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