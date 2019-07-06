أعلنت دار الإفتاء المصرية، في بيان اليوم، عن إطلاق برنامج تدريبي حول سمات الفكر المعتدل بالتعاون مع سفارة تايلاند، يستمر لمدة أسبوع بدءًا من غد الأحد 7 يوليو 2019، ويستمر حتى الخميس 11 يوليو 2019 .

ويشتمل البرنامج التعريف بسمات المنهج الوسطي في العقيدة والفقه والتزكية، كما يشتمل على بيان أهم القواعد التي تضمن تحقيق التعايش بين البشر.

كما يتضمن البرنامج دراسة عدد من الفتاوى الصادرة عن دار الإفتاء التي تحمل قسمات المنهج المعتدل؛ ويبلغ عدد ساعات البرنامج 40 ساعة تدريبية على فترتين، ويحضر هذا التدريب 100 من الطلاب من دولة تايلاند.