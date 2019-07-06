يتوجه الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، على رأس وفد رفيع المستوى من البرلمان العربي في زيارة إلى السودان غداً.

وتأتي الزيارة في إطار وقوف ودعم البرلمان العربي للسودان ومتابعته باهتمامٍ بالغ تطورات عملية التحول السياسي الذي يشهده السودان في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه تلبيةً لإرادة الشعب السوداني الكريم.

كما تأتي الزيارة في إطار حرص البرلمان العربي على التواصل مع كل الأطراف السودانية وتقريب وجهات النظر بينها بما يضمن وحدة السودان وسلامة مواطنيه، وإنهاء الصراع المسلح، وإرساء السلم والأمن، باعتبار السودان دولة لها مكانتها الهامة والمحورية في العالم العربي.

وسيلتقي وفد البرلمان العربي خلال الزيارة مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي ونائبه، وممثلين عن قوى الحرية والتغيير، ورؤساء الأحزاب السياسية، وممثلين عن التجمعات الشبابية، وممثلين عن أحزاب دارفور وشرق السودان.

وأكد السلمي، ترحيب البرلمان العربي بالاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير حول تشكيل المجلس السيادي لإدارة شؤون السودان خلال المرحلة الإنتقالية، داعياً الأطراف السودانية لاستكمال تشكيل باقي أجهزة إدارة المرحلة الانتقالية.

وطالب بإنجاح متطلبات المرحلة الانتقالية والعبور بها إلى مرحلة دائمة تُحقق تطلعات الشعب السوداني الشقيق في الأمن والاستقرار والعيش الكريم والتنمية والازدهار، مجدداً وقوف وتضامن البرلمان العربي التام مع السودان واستمراره في خطة عمله لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.