يتسائل عدد من المواطنين عن حقيقة ارتفاع أسعار السجائر، خاصة بعد قرار وزارة البترول والثروة المعدنية أمس، بتحريك أسعار الوقود ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعلنته الحكومة قبل 3 سنوات.

وكشف مرسي أبو عامر المسؤول الإعلامي بالشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، لـ"الوطن"، أنَّه حتى الآن لا توجد زيادة في أسعار السجائر، موضحًا أنَّه لا يوجد زيادة حتى الآن، مشددًا على أنَّ الأسعار كالسابق، مؤكدًا أنَّ التوريد لكل المتعهدين بالأسعار الصادرة بالقانون رقم 288 الصادر لعام 2018.

كان إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان والمعسل باتحاد الصناعات، نفى أي اتجاه في الوقت الحالي لرفع سعر التبغ والمعسل أو السجائر، عقب الإعلان عن تحريك أسعارالمنتجات البترولية.