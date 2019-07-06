انطلاق امتحانات الدور الثاني للطلاب الثانوية العامة في الخارج

انطلقت امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2018 - 2019 لطلاب الشهادة الثانوية العامة بمدارس البعثة التعليمية بالسودان، وفقا للجدول المعتمد من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والتي تستمر حتى 13 يوليو 2019.

وتجرى امتحانات الدور الثاني بمدارس البعثة التعليمية بالسودان لـ57 طالبا وطالبة، في كل من "لجنة الشجرة العربية بالخرطوم، ولجنة العربية ببود مدني".

كما بدأت اليوم امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2018 - 2019 لأبنائنا في الخارج في جميع دول العالم التي لنا تمثيل دبلوماسي بها لـ 1443 طالبا وطالبة فيما يقرب من 60 سفارة على مستوى العالم.