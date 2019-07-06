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وزير الإسكان: الانتهاء من تنفيذ 1440 وحدة بـ"سكن مصر" بغرب أسيوط

وزير الإسكان: الانتهاء من تنفيذ 1440 وحدة بـ"سكن مصر" بغرب أسيوط

المعارضة الجزائرية تدعو إلى رحيل الحكومة

المعارضة الجزائرية تدعو إلى رحيل الحكومة

حساسين: زيادة الصادرات المصرية للعالم دليل نجاح الإصلاح الاقتصادي

حساسين: زيادة الصادرات المصرية للعالم دليل نجاح الإصلاح الاقتصادي

فرج عامر يشيد بتكليفات السيسي للحكومة بضبط الأسواق والأسعار

فرج عامر يشيد بتكليفات السيسي للحكومة بضبط الأسواق والأسعار

انطلاق امتحانات الدور الثاني للطلاب الثانوية العامة في الخارج

انطلاق امتحانات الدور الثاني للطلاب الثانوية العامة في الخارج

مصادر: قرار التسعير التلقائي للمواد البترولية لا يعني زيادة كل 3 أشهر

مصادر: قرار التسعير التلقائي للمواد البترولية لا يعني زيادة كل 3 أشهر

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تسعير تلقائي للوقود كل 3 أشهر.. ماذا يعني ذلك؟

تسعير تلقائي للوقود كل 3 أشهر.. ماذا يعني ذلك؟

"خالد دبابة".. الشهيد الذي خلد اسمه نشيد الصاعقة

"خالد دبابة".. الشهيد الذي خلد اسمه نشيد الصاعقة

الأسعار الجديدة لتذاكر النقل العام: زيادة جنيه.. والأغلى 15

الأسعار الجديدة لتذاكر النقل العام: زيادة جنيه.. والأغلى 15

أسعار المواصلات من موقف عبود.. منوف بـ13 جنيها ودمنهور بـ30

أسعار المواصلات من موقف عبود.. منوف بـ13 جنيها ودمنهور بـ30

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