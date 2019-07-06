حساسين: زيادة الصادرات المصرية للعالم دليل نجاح الإصلاح الاقتصادي

أكد الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، أن نجاح مصر في تصدير نحو 3.014 مليون طن حاصلات زراعية خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الجاري بقيمة 1.336 مليار دولار دليل على نجاح السياسات المصرية في مجال زيادة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم وبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وقال "إن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو صاحب الفضل الأول في الترويج للمنتجات الزراعية والصناعات المصرية لتصديرها للخارج".

وأشاد "حساسين"، في بيان له اليوم، بجهود المجلس التصديري للحاصلات الزراعية برئاسة النائب عبد الحميد دمرداش عضو مجلس النواب، وزيادة الكميات بنحو 300 ألف طن عن الكميات المصدرة نفسها خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الماضي، كما زادت القيمة بنحو 54 مليون دولار، وبلغت صادرات الفترة 2.713 مليون طن بقيمة 1.282 مليار دولار، مؤكدا أن هذا المجلس نجح في استغلال ترويج الرئيس السيسي لتصدير المنتجات المصرية للخارج.

وأضاف، "حساسين"، أن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية برئاسة النائب عبد الحميد دمرداش عضو مجلس النواب يبذل جهودا كبيرة وناجحة لزيادة الصادرات من خلال فتح أسواق جديدة في مختلف دول العالم ولدى أفريقيا وشرق آسيا.