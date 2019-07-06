تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، موقف عبد المنعم رياض، لمتابعة تطبيق تعريفة الركوب الجديدة ومدى التزام السائقين بها.

وأوضح اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، للسائقين أن الدولة راعت التوفيق بين مصلحتهم ومصلحة المواطنين عند تقدير الزيادة في تعريفة الركوب لتحقيق العدالة، مؤكداً على عدم التهاون مع المخالفين.

وشدد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، على سرعة الانتهاء من طباعة الاستيكرات الموضحة لتعريفة الركوب الجديدة، والتأكد من وضعها في مكان ظاهر على الزجاج الأمامي والخلفي للسيارة مع نشر اللوحات التي توضح خطوط السير والتعريفة الجديدة لكل خط في مكان واضح في كل موقف على أن توضح كل لوحة أرقام شكاوى للمواطنين الخاصة بمجلس الوزراء، والخط الساخن لمرور القاهرة وأرقام عرفة العمليات المركزية للمحافظة، والتي تتابع شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

وطالب المحافظ، المواطنين بعدم الاحتكاك بالسائقين المخالفين اثناء الرحلة والتوجه بعد الوصول للمسؤولين بالموقف وإبلاغهم برقم السيارة المخالفة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد سائقها، مشيراً إلى أن غرفة العمليات المركزية بالقاهرة لم تتلق حتى الآن سوى بلاغين للشكوى من تجزئة الرحلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين وسحب رخصتيهما.

وأضاف المحافظ، أن السائقين الذين يقومون بتحصيل أجرة زائدة عن التعريفة المقررة أو الذين يقومون بمخالفة خطوط السير المحددة أو تجزئة خط السير سيتم سحب التراخيص منهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وتحويلهم للنيابة العامة.

وأشار المحافظ إلى وجود تعليمات مشددة لرؤساء الأحياء، للتأكد من حسن سير العمل بالمواقف والتعامل مع أي شكاوى وكذلك متابعة عمليات البيع في محطات الوقود ومخازن أنابيب البوتاجاز.

وشدد المحافظ، على رئيس حي غرب القاهرة بتكثيف النظافة داخل موقف عبد المنعم رياض، وإزالة كافة الإشغالات منه وعدم السماح قطعيا بتواجد أي باعة جائلين بداخله.

رافق الوزير والمحافظ في جولتهما، اللواء إبراهيم عبد الهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء هشام خشبة رئيس حي غرب القاهرة واللواء عمرو جمجوم رئيس الجهاز التنفيذي للسرفيس.