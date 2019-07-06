قررت هئية مكتب النقابة العامة للمهن التعليمية، في اجتماعها المنعقد اليوم، برئاسة خلف الزناتي، نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، صرف دفعة معاشات يوليو للأعضاء، ابتداءً من يوم الثلاثاء، 16 يوليو الجاري.

وناقشت هيئة المكتب، التقرير المقدم من المكتب الهندسي الخاص بترميم نادي الشاطئ بالإسكندرية، وعلاج الشروخ، مُطالبة باستكمال العمل في الإصلاحات، لحين انتهاء موسم الصيف الحالي.

ووافقت على الطلب المقدم من النقابة الفرعية للمعلمين بمحافظة الوادي الجديد، بخصوص تشطيب واجهة نادي المعلمين بالنقابة الفرعية بما يليق بمكانة المعلمين.

كما قررت تقديم إعانة مالية لمعلم نشب الحريق في منزلة بالوادي الجديد، طبقا للتقرير المقدم من الشرطة.