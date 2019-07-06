تسلم السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أمس، جائزة أفضل بنك عربي متخصص فى دعم وتمويل التنمية الزراعية.

وتسلم "القصير" الجائزة في احتفالية نظمها الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، في بيروت، لتوزيع جوائز التميز والإنجاز المصرفي العربي.