كان الشاعر الراحل أمل دنقل استثنائيا، ومختلفا عن الآخرين، وملفتا في طباعه بسبب أسلوبه وطريقة تفكيره، بهذه الكلمات تحدثت عبلة الرويني، الكاتبة الصحفية التي تزوجت الشاعر الراحل، عن حياتها معه، وذلك خلال حوارها في برنامج "المساء مع قصواء"، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، الذي يُعرض على شاشة "TeN".

وقالت "الرويني"، إنها هي من بادرت بإعلان حبها للشاعر الراحل، حيث إن تكوينه الشخصي لا يفصح كثيراً على عكسها، حيث تتباهى بقدرتها على التعبير عن مشاعرها، مضيفة: "دنقل اتكسف عندما أبحت له بحبي له فهو شخص صعيدي".

وأشارت إلى أن زواجها من الشاعر أمل دنقل انتهى في 1983: "التجربة كان فيها إضافة كبيرة للوعي، وعلمتني كثيراً"، مضيفة: "أكبر إضافة إنسانية استفدت وخرجت بها من تجربة الزواج من أمل دنقل هي أن يكون الإنسان نفسه، وواضح، ولا يساوم على حريته".

من ناحية أخرى، قدمت الإعلامية قصواء الخلالي، روشته لمشاهديها كي يصبحوا مثقفين، حيث ذكرت أن أول شيء يجب أن يكون الإنسان مطلعاً على كل ما يُحيط به، وأن يبدأ الشخص بالكتيبات البسيطة والجرائد المنشور بها مقالات وحاجات بسيطة يمكنك القراءة من خلالها، مضيفة: "واحدة واحدة هتقرأ كتب كبيرة".

وأضافت: "ابدأ بالمجلات واحدة واحدة، هتلاقي عندك شغف القراءة، وكذلك لا تنصح من يرغب في القراءة بالقراءة إلكترونياً في البداية، ولكن عليه القراءة أولاً من الأوراق، وبعدها هتلاقي نفسك بتحب القراءة الإلكترونية".

وواصلت: "ابدأ أيضاً بقراءة الكتب البسيطة، وابتعد عن الكتب المملوءة بتواريخ وتعقيدات، حتى تستمر".