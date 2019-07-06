"قالوا ايه علينا دول" كانت إحدى كلمات الشهيد الراحل أحمد منسي قائد الكتيبة 103 صاعقة بشمال سيناء، تحولت بعد استشهاده إلى أغنية لقوات الصاعقة المصرية، والآن أصبحت تُردد بقوة وتُرفع على لافتات داخل ستاد القاهرة أثناء مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا، في دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تُنظمها مصر.

ورفع شباب من حملة "شباب بيحب بلده"، لافتات في ستاد القاهرة اليوم تحية لشهداء مصر الأبرار، وقاموا بغناء أغنية "قالوا إيه علينا دول"، وكانوا خير عون لأهالي الشهداء الذين يحضرون حاليا مباراة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا من داخل الاستاد بناءً على دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لهم.

ووجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، دعوة إلى أسر الشهداء لحضور مباراة منتخب مصر اليوم أمام جنوب أفريقيا في دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويسعى الجهاز الفني للمنتخب المصري، لحسم مباراة جنوب أفريقيا، مبكرًا خوفا من مفاجآت البطولة، خاصة بعد خروج المنتخب المغربي على يد بنين، أمس بركلات الترجيح.

على الجانب الآخر، يعرف الإنجليزي ستيوارت باكستر، المدير الفني لجنوب أفريقيا، قيمة المنتخب المصري، ويسعى لغلق المساحات والاعتماد على الهجمات السريعة المباغتة.