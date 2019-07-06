أصدر المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، قراراً بتشكيل اللجنة العامة للحزب بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة محمد نجيب زغلول، حفيد الزعيم سعد زغلول.

وكان نجيب زغلول يتولى رئاسة لجنة الوفد بقرية مطوبس بكفر الشيخ، مسقط رأس الزعيم سعد زغلول، مؤسس حزب الوفد.

وتم تشكيل اللجنة العامة للحزب بمحافظة كفر الشيخ على النحو التالي: محمد نجيب عبدالحميد محمود زغلول رئيسا، وخمسة نواب، وهم: أسامة أحمد عبدالمحسن حامد، وعمر يوسف الكنانى البيلى، وشلبى محمد محمد الزغلى، وعبدالناصر عبدالعليم حامد بكر، وأشرف محمد فتحى عوض الحداد.

كما تقرر تعيين حمادة محمد بكر أحمد فرج سكرتيرا عاما، وستة من السكرتارية المساعدين، وهم: إبراهيم فوزي شهاب، ومحمد إبراهيم حنفى آدم، وضياء السيد محمد إبراهيم بدر، ومحمد محمد محمد حمودة، وعبدالحميد سعد عبدالحميد علي، وممدوح محمد أحمد البانوبي.

كما تقرر تعيين حسن مصطفى محمد حماد، أمينا للصندوق، وحمدي كمال إبراهيم الشربيني أمينا مساعدا للصندوق.