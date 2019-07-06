يخضع جميع السجناء في مصر لمعاملة جيدة تتوافق لمعايير حقوق الإنسان، هذا ما أكده اللواء محمد عليوة، مدير عام قطاع الإعلام والعلاقات العامة بمصلحة السجون سابقا، خلال حواره في برنامج "الأفوكاتو"، مع الدكتور أيمن عطالله، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس 2".

وأشار إلى أن كل عنابر السجون بها تليفزيونات، وكل مسجون له سرير ومرتبة خاصة به، مضيفًا: "فيه مسجون حوش في فترة عقوبته داخل السجن حوالي 80 ألف جنيه، وهو كان مسجون 10 سنين فقط، ولما خرج فتح ورشة، وده من تدريبهم على العمل، ويهمنا المسجون يطلع يلاقي فرصة عمل".

وأكد عليوة، أن هناك تعاون كبير بين السجون وجمعيات المجتمع المدني، والتي تساهم بشكل كبير في سداد ديون الغارمين والغارمات، والتي تساعد المسجونين أصحاب الحالات الخاصة في إعطائهم أجهزة تعويضية لهم.

وأشار مدير عام قطاع الإعلام والعلاقات العامة بمصلحة السجون سابقا، إلى أنه في حالة حدوث حالة وفاة لأحد أقارب المسجون، له أن يقدم طلبا لمأمور السجن للخروج لتلقي العزاء، وأن حسن السير والسلوك يعطي المسجون بعض الامتيازات الاستثنائية، وأن جميع السجون تقدم فرصا لمحو الأمية.

وأوضح عليوة، أن يوم المسجون يبدأ من الساعة الـثامنة صباحًا ويبدأها بالنظافة والتريض ثم الإفطار، كما أن وجبة غداء المسجون لها مواصفات محددة من قبل مأمور السجن، وتكون في تمام الساعة الثانية ظهرًا.