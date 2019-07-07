ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الشرطة وجيش الاحتلال الإسرائيلي، يبحثان عن السيارة وقائدها اللذان نفذا حادث دهس في شمال القدس، وكان قائد السيارة فر من مكان الحادث.

وأصيب 5 جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي في عملية دهس، شمال القدس.

وجاءت الإصابات باثنين من الجنود بجروح متوسطة فيما أصيب الثلاثة الآخرون بجروح طفيفة، وجرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، وقال أرييل بن دافيد، أحد المسعفين في مكان الحادث: "لقد عالجت أوائل المصابين وكانوا 4 شبان، امرأة وثلاثة رجال، أصيبوا في الحادث وعقب تقديم الإسعافات في مكان الحادث تم نقلهم إلى مستشفيات القدس للحصول على مزيد من العلاج".

ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية قال الناطق باسم جمعية نجمة داود الحمراء، زكي هيلر: "يقوم مسعفون بتقديم العلاج الطبي وتم نقل 4 مصابين إلى المستشفيات، ومن بين المصابين رجل في الثلاثينات من العمر أصيب بجروح متوسطة وعانى من إصابات في وجهه وأطرافه، وكذلك امرأة شابة تبلغ من العمر نحو 20 عاما، أصيبت بجروح متوسطة في رأسها وأطرافها". وأضاف أن كليهما جرى نقلهما إلى المستشفى.