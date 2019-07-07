تنظر محكمة النقض اليوم طعن 5 محكوم عليهم بالسجن المؤبد في قضية اتهموا فيها بالانضمام لجماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها، والمعروفة بقضية "داعش القاهرة".

ويطالب المحكوم عليهم محكمة النقض بقبول طعنهم وإلغاء حكم الإدانة الصادر بحقهم من محكمة الجنايات.

وكانت نيابة النقض أوصت في رأيها القانوني في طعن المحكوم عليهم، والذي جاء برفض الطعن وتأييد حكم السجن المؤبد بحقهم، غير أنّ رأي نيابة النقض استشاري غير ملزم للمحكمة.

وفي حال قبول طعن المحكوم عليهم ستعيد محكمة النقض محاكمتهم أو ستصحح الحكم الصادر بحقهم تلقائيا، وفي حال رفض الطعن سيكون حكم السجن المؤبد بحقهم نهائيا باتا واجب النفاذ غير قابل للطعن عليه مرة أخرى.