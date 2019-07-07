دفعت الوحدة المحلية في مدينة القنطرة شرق بالإسماعيلية، بـ3 سيارات ميكروباص بموقف نقل الركاب، تابعة لمرفق النقل الداخلي للتدخل حال حدوث أي تكدس على الخطوط الداخلية.

رئيس المدينة يؤكد ضرورة تطبيق التعريفة الجديدة

وأكد اللواء عمر إدريس رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق بالإسماعيلية، خلال متابعته حركة الركاب بموقف نقل الركاب بالمدينة، ضرورة العمل على الاستقرار وتوفير سيارات لجميع الخطوط وتطبيق التعريفة الجديدة، والتنسيق بين قوة مركز شرطة القنطرة شرق للتدخل فورا لحل أي مشكلة.

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، أمس الأول، تحريك أسعار الوقود، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعلنته الحكومة قبل 3 سنوات.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنَّ مصر تحرص على استمرارها في تطبيق سياسات الانضباط المالي والاقتصادي بكل جوانبها لما فيه من خير لمستقبلها ومستقبل شعبها.