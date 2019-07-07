يلتقي منتخبا الجزائر وغينيا، اليوم، في إطار مباريات دور الـ16 ضمن بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري.

وتقام مباراة الجزائر وغينيا، على استاد الدفاع الجوي، في تمام الساعة 9 مساءً، ويمكنك مشاهدة المباراة على قناتي "بين سبورتس" المُشفرة، و"تايم سبورت" المصرية، التي أُطلقت خصيصًا لتغطية البطولة في نسختها الثانية والثلاثين.

وسيدير اللقاء، الحكم الدولي السيشيلي برنار كاميل بمساعدة الكاميروني إيفارست منكواندي والسوداني محمد ابراهيم، أما الحكم الرابع فهو الرواندي لويس زيمانا.