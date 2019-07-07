نظمت مديرية الزراعة، اليوم، اجتماع عن منظومة الكارت الذكي بحضور المهندس علي عبدالجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، ومديري إدارات المراكز والإصلاح الزراعي ومسؤولي التشريعات بكل مركز.

وذلك لمناقشة المشاكل الخاصة بمنظومة كارت الفلاح "الكارت الذكي" وما استجد من تعليمات والموقف النهائي للمشروع وما هو مطلوب إنجازه كتصفية نهائية لكافة أعمال المنظومة طبقا لما تم إقراره بهيئة الرقابة الإدارية بالقاهرة، وذلك في كافة الإدارات والجمعيات الزراعية.

والتي تشمل إعادة ضبط الأحواض مساحيا وتصفية السجلات والتأكد من تسجيل كافة الحيازات على المنظومة.

وتحرير استمارات للحيازات غير مسجلة وحصر الحيازات المقررة أو الحيازات المسجلة بالخطأ سواء في رقم الحيازة أو المساحة أو الحوض برقم قومي أو بدون، ولتذليل كافة العقبات وحل جميع المشاكل تم الاتفاق في الأسبوع الماضي مع الإنتاج الحربي، والشركة المسؤولة عن تسجيل البيانات على المنظومة بضرورة التواجد بعدد 2 فنيين من الشركة بكل إدارة زراعية في كل مركز لمراجعة كافة البيانات وحل جميع المشكلات في كل جمعية على حدة.

وكيل الوزارة: تسجيل 502 ألف و450 اسم على المنظومة حتى الآن

وكشف "عبدالجواد"، أنه تم عمل لجان من المديرية بالتواجد في الإدارات الزراعية بالاشتراك مع مسؤولي الشركة الخاصة بالمنظومة من يوم 8 الشهر الجاري، وحتى يوم 11 من نفس الشهر على أن تنتهي كافة المشكلات ورفع تقرير نهائي بالوضع بعد تصويبة في نهاية الأسبوع الجاري.

وأضاف أنه تم تسجيل 502 ألف و450 اسم على المنظومة للكارت الذكي حتى الآن وجاري العمل حتى الانتهاء من تسجيل كافة الأسماء على المنظومة.