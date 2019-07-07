استقبلت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، السفير ميشيل خريستوس ديامسيس سفير اليونان بالقاهرة، بمناسبة انتهاء مدة عمله في مصر.

وأشادت والي بما قدمه السفير اليوناني، خلال فترة عمله في مصر، وما شهدته العلاقات المصرية - اليونانية من تطور كبير خلال الفترة الماضية، كما ناقشت والي، سبل استمرار التعاون المثمر بين الوزارة والسفارة في ملف التأمينات الاجتماعية والتي شهدت تقدما كبيرا، خلال السنوات الأربعة الأخيرة، كان أبرزها التوقيع على اتفاقية ثنائية تغطي جميع المصريين العاملين في اليونان تأمينيا، فضلا عن استرداد أكثر من 45 مليون جنيه من طلبات الاشتراكات المعلقة عن تأمينات المصريين في اليونان.

سفير اليونان: بلادنا حريصة على التعاون مع مصر

وأكد السفير اليوناني حرص بلاده على التعاون مع مصر، في كل المجالات، والالتزام الكامل بالاتفاقات الموقعة؛ لضمان حقوق العاملين المصريين في اليونان.