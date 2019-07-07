يستضيف مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة، الخبير العالمي الدكتور هشام الصيفي أستاذ جراحة التجميل والحروق بجامعة كاليفورنيا في أمريكا، في الفترة من 12 حتى 18 يوليو الحالي.

كما يستضيف المجمع الطبي للقوات المسلحة بكوبري القبة الأستاذ الدكتور ماورو كاسيسي خبير جراحات القلب والصدر وصمامات القلب والشرايين التاجية، خلال الفترة من 20 حتى 24 يوليو الحالي، حسبما أفاد العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري عبر صفحته على موقع "فيس بوك".

وتستقبل المستشفيات حاليا الحالات التي ترغب في العرض على الخبراء بالعيادات التحضيرية من المدنيين والعسكريين يوميا، عدا يوم الجمعة والعطلات الرسمية.