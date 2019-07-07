وقّع البنك المركزي، اتفاقية تتيح الاستعلام إلكترونياً في الوحدات المرورية عن موقف المركبات المملوكة بضمان تسهيلات ائتمانية من البنوك التجارية، عند إصدار الخطابات البنكية الخاصة بتجديد الرخص المرورية ورفع الحظر عن المركبات.

الخدمة تحد من التزوير والاحتيال في خطابات عدم الممانعة المقدمة للمرور

وأوضحت أماني شمس الدين وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع العمليات المصرفية، أنَّ "المركزي" وقع اتفاقية تعاون مع وزارة الداخلية والشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-SCORE في 12 يونيو 2019 لتقديم خدمات في مجال التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمركبات"، وذلك للاستعلام لحظياً في الوحدات المرورية عن موقف المركبات المملوكة بضمان تسهيلات ائتمانية من البنوك التجارية.

وكشفت وكيل محافظ البنك المركزي، في بيان صادر اليوم، أن "الاتفاقية تنص على ميكنة عملية اصدار الخطابات البنكية الخاصة بتجديد الرخص المرورية ورفع الحظر الخاصة بالمركبات المملوكة بضمان تسهيلات ائتمانية من البنوك التجارية وذلك بالتنسيق بين أطراف الاتفاقية من خلال إنشاء قاعدة بيانات على أساس الرقم القومي/ رقم السجل التجاري ورقم اللوحة وتحديث حالتها لحظياً من خلال الربط المباشر بين الإدارة العامة لنظم معلومات المرور والبنوك عن طريق شبكة الربط الإلكترونية الخاصة بالشركة المصرية للاستعلام الائتماني".

ولفتت إلى أن "الاتفاقية تتيح للمواطن خدمة الاستعلام لحظيا في الوحدات المرورية عن موقف المركبة بدلا من دورة العمل الورقية المطبقة حالياً، والتي تتطلب استخراج خطابات من البنوك وتستغرق 10 أيام على الأقل لإنهاء إجراءات تجديد او رفع حظر رخص تسيير المركبات، كما تساعد الخدمة الجديدة على الحد من مخاطر التزوير والاحتيال في خطابات عدم الممانعة المقدمة لإدارات المرور".

ومن المتوقع أإن يبدأ العمل بالنظام خلال الربع الأخير من العام الجاري بعد انتهاء الربط بين الإدارة العامة لنظم معلومات المرور التابعة لوزارة الداخلية "قطاع الشرطة المتخصصة" والشركة المصرية للاستعلام الائتماني "I –Score".