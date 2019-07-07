شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم، أزمة، بين كل من النائب الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بالمجلس، والدكتورة شيرين فراج، وذلك على خلفية ما أثارته النائبه بشأن منعها من المشاركة برؤيتها خلال اجتماعات لجنة الصحة لمناقشة مشروع قانون الدواء الجديد.

وبدأت الأزمة بطلب الكلمة من الدكتور محمد العماري، الذي أكد أن ادعاءات زميلته النائبه بشأن منعها من التعبير عن موقفها من مشروع قانون الدواء الجديد "لا أساس له من الصحة"، قائلا: "لم يحدث ذلك والزميلة النائبة لم تحضر باقي الاجتماعات المخصصة لمناقشة اللجنة، وإرادت إبداء رأيها عقب انتهاء اللجنة من مناقشة مشروع القانون".

وعاود "العماري" قائلا: "الزميلة النائبة شيرين فراج تحرص دائما على ادعاء المشاكل خلال مناقشة مشروعات القوانين". وعقب الدكتور علي عبد العال، قائلا: "الدكتور محمد العماري دمث الخلق ولا يمكن أن يمنع نائب من الإدلاء برأيه".

وتدخلت النائبة شيرين فراج مؤكدة منعها من الإدلاء برأيها حول مشروع القانون رغم تخصصها في هذا المجال، ووجهت كلامها للنائب الدكتور محمد العماري قائلة: "عيب يا دكتور لما تقول إني بعمل مشاكل".

وتدخل الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس لإنهاء هذه المشكلة.