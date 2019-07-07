أرسل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، خطابا إلى وزارة الصحة والسكان، للتحقيق في شكوى الصحفيين المختصين بتغطية أخبار وفعاليات وزارة الصحة في مختلف الصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية.

ونص خطاب المجلس على أنّ شكوى الصحفيين جاءت بشأن عدد من المشكلات التي تعيقهم عن أداء دورهم في نقل الأخبار والمعلومات، تتمثل في عدم تواصل المتحدث الإعلامي لوزارة الصحة معهم وعدم الرد على اتصالاتهم وعدم استقبالهم في مكتبه، مؤكدا أنّ المجلس الأعلى لديّه ما يؤكد صدق الشكوى.

وكان عدد من الصحفيين تقدم بشكوى إلى مجلس النقابة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، اتهموه فيها بعدم مدهم بالمعلومات اللازمة لتغطية فعاليات المصدر، فضلا عن تمييز مراسلي القنوات الفضائية مقارنة بمندوبي الصحف الورقية.