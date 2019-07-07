تجهيز 300 أتوبيس سياحي لنقل 12 ألف حاج بريا

كشف مصدر مسؤول بوزارة السياحة بأن هناك 300 أتوبيس سياحي جاهز لنقل حجاج المستوى البري وعددهم نحو 12 ألف حاج، منوها بأن أولى رحلات الحج البري ستنطلق 26 يوليو الحالي.

وقال المصدر، لـ"الوطن"، إن جميع الأتوبيسات الناقلة للحجاج هذا العام ستكون موديل 2010 فيما بعد، ومزودة بجهاز التتبع الإلكتروني gps، وطفاية حريق، وحقيبة إسعافات وعدة كاملة.

وأكد المصدر أن حمولة الأتوبيس لن تزيد على 40 راكبا، موضحا أن كل أتوبيس سيتواجد به سائقون أحدهما رئيسي والآخر احتياطي، مشيرا إلى أن جميع سائقي الأتوبيسات اجتازوا الكشف الطبي والفني الذي أجري لهم.

وأوضح المصدر أنه سيجرى توفير أتوبيسات احتياطية لنقل حجاج البري، عند تعرض أي أتوبيس ناقل للحجاج لأي ظرف يمنعه من استكمال الرحلة، مؤكدا وجود متابعة من وزارة السياحة لحركة الأتوبيسات والتدخل الفوري لحل أي مشكلة سواء داخل الأراضي المصرية أو الأردنية والسعودية؛ لضمان سلامة وراحة ضيوف الرحمن.

وبدأت شركات السياحة في السفر للأراضي السعودية؛ لمعاينة مساكن حجاج السياحة بمكة والمدينة، كما ستبدأ لجان وزارة السياحة السفر، اليوم، إلى السعودية للمتابعة.