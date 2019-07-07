تحرير 114 محضرا تموينيا في حملات تفتيشية بالمنيا

حررت مديرية التموين بالمنيا، 114 محضرا تموينيا خلال حملات تفتيشية نظمتها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية، تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين المحافظ، بتكثيف الحملات لضبط الأسواق والأسعار وقمع الغش والتدليس ومنع جشع التجار ومراقبة المخابز البلدية.

قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، إن الحملات أسفرت عن تحرير 101 محضرا لضبط مخالفات بالمخابز البلدية تخالف شروط الإنتاج، منها 38 محضراً لنقص الوزن، و13 محضراً لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضرين لعدم وجود سجلات، و6 محاضر لعدم وجود ميزان، و42 محضراً لقضايا أخرى متنوعة،. وتابع أنه في مجال الأسواق تم تحرير محضراُ لمنتجات منتهي الصلاحية، ومحضرين للذبح خارج السلخانة، و7 محاضر لمنتجات مجهولة المصدر، وتم تحرير محضر جنح لتاجر تمويني بمركز سمالوط لتجميع 117 كيلو أرز تمويني بغرض بيعه بالسوق السوداء، و3 محاضر في مجال المواد البترولية، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأضاف وكيل الوزارة أن الحملات التفتيش يتم تنظيمها بصفه دوريه في جميع مراكز المحافظة من أجل ضبط الأسواق ومراقبه السلع التى يتم عرضها للمواطنين حفاظها على صحتهم وسلامتهم.