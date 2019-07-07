كشف مصدر مسئول بوزارة السياحة أن هناك 300 أوتوبيس سياحى جاهزة لنقل حجاج المستوى البرى، وعددهم نحو 12 ألف حاج، منوهاً بأن أولى رحلات الحج البرى ستنطلق يوم 26 يوليو الجارى.

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أن جميع الأوتوبيسات الناقلة للحجاج هذا العام ستكون موديل 2010 فيما بعد، ومزودة بجهاز التتبع الإلكترونى «GBS»، وطفاية حريق، وحقيبة إسعافات، وعدة كاملة.

وأشار إلى أن حمولة الأوتوبيس لن تزيد على 40 راكباً وسائقين، أحدهما رئيسى والآخر احتياطى، منوهاً بأن جميع سائقى الأوتوبيسات اجتازوا الكشف الطبى والفنى الذى تم إجراؤه لهم.

وأوضح المصدر أنه «سيتم توفير أوتوبيسات احتياطية لنقل حجاج البرى، حال تعرُّض أى أوتوبيس ناقل للحجاج لأى ظرف يمنعه من استكمال الرحلة»، لافتاً إلى وجود متابعة من وزارة السياحة لحركة الأوتوبيسات والتدخل الفورى لحل أى مشكلة سواء داخل الأراضى المصرية أو الأردنية والسعودية لضمان سلامة وراحة ضيوف الرحمن.

أولى الرحلات 26 يوليو.. ولجان الشركات تسافر السعودية غدًا بعد صدور "التأشيرات"

وبدأت شركات السياحة فى السفر للأراضى السعودية لمعاينة مساكن حجاج السياحة بمكة والمدينة، كما ستبدأ لجان وزارة السياحة السفر غدًا إلى السعودية للمتابعة، والتى كان مقرراً سفرها الأسبوع الماضى، إلا أن تأخر صدور التأشيرة تسبب فى تأخر سفرها، وذلك للتأكد من مطابقة المساكن التى اختارتها الشركات لإقامة حجاجها مع الضوابط المنظمة للحج السياحى.

وقال أشرف شيحة، عضو اللجنة العليا للحج التابعة لوزارة السياحة، إن «جميع المساكن التى سيقيم بها حجاج السياحة لا بد أن تكون مصنفة من هيئة السياحة السعودية، وحاصلة على موافقات هيئة الدفاع المدنى ووزارة الحج وبلدية مكة»، مشيراً إلى «أن غالبية المساكن التى ستتم معاينتها ستكون بمنطقة العزيزية».