طالبت النقابة العامة للأطباء البيطريين بوقف العمل بقرار تواجد الأطباء البيطريين بالكمائن، مؤكدة ضرورة إصدار قرار باستخراج تصاريح لنقل الحيوانات بين المحافظات كبديل لهذا القرار ووضع لجان بالأسواق للتحصين والتسجيل والذي يتم في حالة ثبوت عدم تحصين تلك الحيوانات كذلك نطالب بصرف بدل مخاطر في لجان التحصين للأطباء البيطريين لما يتعرضون له من مخاطر.

وقالت النقابة العامة للأطباء البيطريين بالجلسة المنعقدة اليوم الأحد، إنها المنوط بها وفقاً للقانون 48 لسنة 1969م المحافظة على الثروة الحيوانية وتنظيم وسائل النهوض بها وزيادة كفايتها الإنتاجية والاشتراك في دراسة خطط ومشروعات التنمية ومشكلات الثروة الحيوانية والعمل على وضع حلول مناسبة لها.

وأوضحت النقابة أن مطالبتها بوقف الكمائن جاء من هذا المنطلق وحرصاً من مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين على الثروة الحيوانية وحفاظاً على كرامة الأطباء البيطريين لاستحالة عملية التحصين فوق السيارات وعدم توفير آلية تنفيذ لمهامه.