شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، حملة بإشراف اللواء مجدي القمري مدير الأمن، للرقابة على الأسواق، وضبط عمليات تهريب الوقود والسلع المدعمة إلى السوق السوداء.

وأسفرت الحملة، عن ضبط 3 أطنان أسمدة محظور تداولها، وألفي لتر بنزين مدعم بمركز دمنهور، قبل بيعها في السوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وحررت المحاضر اللازمة، تمهيدا لإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، صباح الجمعة الموافق 5 يوليو، تحريك أسعار الوقود، اعتبارا من الساعة 9 صباحا، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعلنته الحكومة قبل 3 سنوات.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنَّ مصر تحرص على استمرارها في تطبيق سياسات الانضباط المالي والاقتصادي بكل جوانبها لما فيه من خير لمستقبلها ومستقبل شعبها.