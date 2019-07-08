تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية من تحرير 154 محضرا، في حملة مرافق قادها العقيد وسيم قنديل، مأمور قسم مرافق الغربية، مساء أمس، في مدينة طنطا للتصدي للإشغالات وتعديات أصحاب المقاهي والكافتيريات على الأرصفة، ما يعيق حركة المواطنين وسير السيارات.

تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارا بتنفيذ حملة مكبرة من قسم مرافق الغربية، وتم رفع وتحرير 154 محضر إشغالات ومخالفات في شوارع الجيش والجلاء ومنطقة الاستاد بمدينة طنطا، ما يسهل حركة مرور السيارات وأيضا التصدي لتعديات أصحاب المقاهي والكافتيريات على الأرصفة ما يعيق حركة سير المواطنين، وحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة للتحقيق.