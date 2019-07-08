بعد حديث السيسي عنها.. ما هي معاهدة أبوجا الاقتصادية الأفريقية؟

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال ترؤسه افتتاح القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي في نيامي بالنيجر، إن "الطريق ما زال طويلا" لتطبيق اتفاقية التجارة الحرة القارية، مشددا على ضرورة تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الأفريقي لعام 2063.

وأكد الرئيس السيسي في كلمته أن "دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية حيز النفاذ علامة فارقة في مسيرة الاندماج الإقليمي في القارة، وامتدادا طبيعيا للعمل الأفريقي المشترك في هذا المجال على مدى عقود من الزمن، بدءا من تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية عام 1963، ومعاهدة أبوجا لإنشاء الجماعة الاقتصادية الأفريقية عام 1991، وصولا إلى دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية حيز النفاذ في 30 مايو 2019".

"الوطن"، تستعرض في التقرير التالي أبرز المعلومات عن معاهدة أبوجا 1991، لإنشاء المجموعة الاقتصادية الأفريقية.

- تم الإعلان عن معاهدة أبوجا عام 1991، وكانت تهدف لإنشاء الجماعة الاقتصادية الأفريقية الحرة، بين الدول الأفريقية، والتي تم على إثرها الترشيد في تواجد التجمعات الأفريقية القائمة بالفعل.

- وكانت من بين مبادئ هذه المعاهدة المساواة بين الدول الأعضاء والتعاون بين الدول وتنسيق السياسات وتكامل البرامج، وتشجيع التنمية الاقتصادية بين الدول الأعضاء، والتعاون النشط بين البلدان المجاورة وتعزيز بيئة سلمية كشرط مسبق للتنمية الاقتصادية، وفقا للوثيقة الرسمية للمعاهدة.

- وتتمثل أهداف الجماعة الاقتصادية الأفريقية في تعزيز التنمية الاقتصادية وتكامل الاقتصادات الأفريقية من أجل الاعتماد على الذات الاقتصادية وتشجيع التنمية الذاتية والمستدامة ذاتياً، بالإضافة إلى وضع إطار لتنمية واستخدام الموارد البشرية والمادية لأفريقيا من أجل تحقيق تنمية معتمدة على الذات.

- يتم تأسيس الاتفاقية على 6 مراحل تدريجية في مدة لا تزيد عن 34 عاما، الأولى تهدف لتعزيز المجتمعات الاقتصادية الإقليمية القائمة في فترة لا تزيد عن 5 سنوات من تاريخ بدء هذه المعاهدة، وإنشاء المجتمعات الاقتصادية في عدد من المناطق الأفريقية.

- المرحلة الثانية: تكون على مستوى كل مجتمع اقتصادي إقليمي وفي فترة لا تتجاوز 8 سنوات، يتحقق خلالها الاستقرار في التعريفية الجمركية، والضرائب الداخلية، والثالثة: على مستوى كل مجتمع اقتصادي إقليمي وخلال فترة لا تتجاوز 10 سنوات، إنشاء منطقة تجارة حرة مع مراعاة الجدول الزمني للإزالة التدريجية للتعريفة الجمركية وإنشاء اتحاد جمركي عن طريق تبني تعريفة خارجية مشتركة.

- أما المرحلة الرابعة ومدتها لا تتجاوز العامين، يتم خلالهما تنسيق النظم التعريفية الجمركية، وإنشاء اتحاد جمركي على المستوى القاري، والخامسة: في فترة لا تتعدى الـ5 سنوات يتم إنشاء سوق أفريقية مشتركة، واعتماد سياسة مشتركة في مجالات الزراعة والنقل والاتصالات والصناعة والطاقة، والمرحلة السادسة تستغرق 5 سنوات يتم العمل خلالها على تعزيز هيكل السوق الأفريقية المشتركة، وتكامل جميع القطاعات وهي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافي، بالإضافة إلى إنشاء سوق محلية.