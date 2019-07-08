اعتقال متهم بحرق منزل متنقل أسفر عن مقتل 4 أشخاص في واشنطن

ألقت الشرطة الأمريكية، القبض على رجل يشتبه في تسببه بحريق منزل متنقل في ولاية واشنطن أسفر عن مقتل أربعة أشخاص سيدة وأطفالها الثلاثة.

واحتجزت الشرطة ماثيو تيموثي ويذرنجتون، البالغ من العمر 34 عاما في السجن، ليلة السبت، وسيتم تحويله إلى المحكمة الاثنين، وتم العثور على الأربع جثث داخل منزل متنقل في مدينة بورت أنجلوس، وفقا لـ"أسوشيتد برس".

وقال نائب رئيس شرطة بورت انجلوس المحقق جيسون فيادا، إن المحققين يعتقدون أن ويذرينجتون كان يعيش في مقطورة مع زوجته فاليري كامبيتز التي لم يشاهدها أحد منذ اندلاع الحريق، ولم يتم العثور على الأطفال أيضًا وهم ليلي كامبيتز، تبلغ من العمر 9 سنوات، إيما كامبيتز 6 سنوات، وجايدن كامبيتز 5 سنوات.

وأضافت الشرطة أن المشتبه به شوهد وهو يهرب حينما اندلع الحريق، ومن ثم اعتقلوه، ولدى المشتبه به سجل إجرامي يتضمن إدانات بالتحرش الجنسي بالأطفال والاعتداء ومحاولة السطو والسطو بدافع جنسي، وهو مسجل لدى الشرطة الأمريكية كمرتكب جرائم جنسية مسجل في مقاطعة بيرس بواشنطن.

وبدأ رجال الشرطة المحليون يعملون بالتعاون مع مسؤولي الوكلاء والموظفين الفيدراليين لتحديد سبب الحريق وكيف مات الضحايا، وقال بريان سميث رئيس شرطة بورت انجلوس، إن مكتب الفحص الطبي بمقاطعة كينج كاونتي القريبة من مكان الحادث سيجري تشريح للجثث.

واندلع الحريق في الساعة 2:30 من صباح السبت بالتوقيت المحلي، وعثر على الجثث داخل المنزل المتنقل، وامتدت النيران إلى مقطورة أخرى ولم يصاب بها أحد، وسيارة قبل أن يسيطر على الحريق من طواقم الطوارئ.