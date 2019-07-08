توفي الممثل الأمريكي الشاب كاميرون بويس، الذي لعب دور البطولة في المسلسلات والبرامج التلفزيونية لقناة ديزني، عن عمر ناهز العشرين سنة.

وقال متحدث باسم عائلته لـ"CNN" إن بويس "توفي في نومه بسبب نوبة أصابته نتيجة مرضه الذي كان يعالج من أجله".

وأضاف المتحدث: "علمنا بنبأ وفاته في الصباح، ولكن روحه ستستمر بيننا، حزينون تمامًا ونطلب الخصوصية خلال هذا الوقت العصيب للغاية ونحن نحزن على خسارة ابننا".

وكان الممثل الشاب كاميرون بويس، بدأ مسيرته الفنية ببطولة برنامج "Jessie"، وهو برنامج تلفزيوني جسد خلاله شخصية أحد الأطفال.

وذكر متحدث باسم قناة ديزني: "منذ صغره حلم كاميرون بويس بمشاركة مواهبه الفنية غير العادية مع العالم".

وأضاف: "لقد كان موهوبًا بشكل لا يصدق، وشخصًا يهتم بما يفعله بشكل ملحوظ، نقدم خالص تعازينا لعائلته وزملائه وننضم إلى العديد من أصدقائه وملايين من المعجبين في حزنه على وفاته المفاجئة، وسوف نفتقده كثيرا".