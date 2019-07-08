توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا.

كما توقع الخبراء، أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح معتدلة لتنشط على السواحل الشمالية الغربية وعلى جنوب سيناء، كما تنشط أحيانا على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم في محافظات ومدن مصر:

القاهرة 25 36

شبين الكوم 25 36

طنطا 24 35

دمنهور 24 34

الإسكندرية 25 32

بلطيم 25 31

مطروح 24 31

بورسعيد 26 31

دمياط 25 30

الزقازيق 24 37

الإسماعيلية 22 37

السويس 23 36

العريش 24 33

رفح 23 32

شرم الشيخ 28 37

الغردقة 26 38

مرسى علم 27 37

الفيوم 23 37

بني سويف 23 37

المنيا 24 37

أسيوط 24 38

سوهاج 25 39

قنا 26 39

الأقصر 25 41

أسوان 28 41

حلايب 28 35

شلاتين27 37

أبورماد 28 37

رأس حدربة 29 33

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 29 43

المدينة 26 43

القدس 20 30

المنامة 35 41

أبو ظبي 31 41

الكويت 34 49

دمشق 20 36

بيروت 26 30

عمان 19 32