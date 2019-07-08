مات قومًا وما ماتت مكارمهم، هذا هو الوصف الذي ينطبق على الشهيد الراحل العقيد أحمد منسي بعدما انتشرت القصائد التي ألفها وألقاها وسجلها بصوته.

الإعلامي وائل الإبراشي استعرض في برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "ON E"، مجموعة من الصور التي رسمها الشهيد العقيد أحمد منسي بيده.

وقالت منار سليم أرملة الشهيد أحمد منسي إن زوجها الراحل كان يجيد اللغة العربية والانجليزية وكان يجيد الرسم وكان يتمتع بالخط الجميل.

وأوضحت أرملة الشهيد أن زوجها الراحل كان لديه موهبة الرسم والخط مشيرة أنه التحق بكلية الفنون التطبيقية قبل التحاقه بالكلية الحربية وظل فيها لمدة شهر بعدما نجح في اختبار القدرات الخاص بها مؤكدة أنه كان يعشق الرسم والخط.

واستشهد البطل أحمد صابر منسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، مع أفراد كتيبته، يوم 7/7/2017، في معركة مع العناصر الإرهابية في شمال سيناء.