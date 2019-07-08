اعتقلت وزارة الأمن العام المكسيكية 51 مهاجرا غير شرعيين كانوا على متن شاحنة في ولاية زاكاتيكاس شمالي البلاد، وبينهم 21 قاصرا، وستتم إعادتهم جميعها إلى بلدانهم، وذلك حسب ما أفادت "روسيا اليوم".

وأوضحت وزارة الأمن العام المكسيكية أنّ قوات الأمن اعتقلت خلال العملية سائق الشاحنة، وبحوزته 225 ألف بيزو (نحو 11800 دولار) نقدا.

وسبق وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكسيك لإيقاف عمليات الهجرة غير الشرعية، وبناء على هذا وافقت حكومة الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في يونيو الماضي، على تشديد سياستها المتعلقة بالهجرة، واتخاذ إجراءات أمنية إضافية على طول المسارات المستخدمة من المخالفين، ونشرت أكثر من 21 ألف عنصر أمن على حدودها.