أصدر الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 14 قرارا إداريا لإزالة مخالفات البناء بمدن (العبور، والعبور الجديدة، و6 أكتوبر)، مؤكدا مواصلة وزارة الإسكان ممثلة في أجهزة المدن الجديدة، إزالة المخالفات والتعديات بالمدن الجديدة، تطبيقا للقانون وحفاظا على مظهرها الجمالي، ومنع ظهور أي عشوائيات بها.

وقال الجزار إنّ هناك 9 قرارات إدارية صدرت لإزالة مخالفات البناء بمدينة العبور، و4 قرارات إدارية لإزالة مخالفات البناء بمدينة العبور الجديدة، والمتمثلة في بناء أدوار وإقامة أسوار دون ترخيص وبالمخالفة للترخيص الصادر للبناء، وقرار لإزالة مخالفات البناء بمدينة 6 أكتوبر، والمتمثلة في إنشاء عمارات دون ترخيص.

ونصت القرارات التي أصدرها وزير الإسكان، على أنّ تتولى أجهزة مدن: العبور، والعبور الجديدة، و6 أكتوبر، بمعاونة شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.​