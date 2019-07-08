قرر اليوم الاثنين، اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس تشكيل فريق من خبراء البيئة ومكافحة التلوث لمعاينة ساحل الأدبية والشاطئ العام حتى العين السخنة بعد ظهور بقع التلوث البترولي بشكل مفاجئ أمام شواطئ منطقة الأدبية المطلة على الخليج.

وكانت إحدى السفن العابرة في مياه خليج السويس بإلقاء مخلفاتها من الزيوت والمواد البترولية من مخلفاتها في خليج السويس والتي وصلت إلى الشواطئ بمنطقة الأدبية.

وكانت غرفة العمليات بديوان عام محافظة السويس تلقت بلاغا بوجود بقع تلوث بترولي من منطقة الأدبية حتى العين السخنة.

وقرر محافظ السويس تشكيل فريق من البيئة ومكافحة التلوث لبيان السبب وتبين من المعاينة الأولية قيام إحدى السفن بإلقاء مخلفاتها من الزيوت في خليج السويس.