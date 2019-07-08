غرق طفلة أثناء لهوها أمام منزل أسرتها في الفيوم

لقيت طفلة عمرها عام ونصف، من قرية البسيونية، بمركز الفيوم، مصرعها غرقا، بترعة سيلا، ونقلت جثتها لمستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة العامة، وفقا لبيان أمني، صباح اليوم.

تلقى اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بالعثور على غريقة بترعة سيلا بقرية البسيونية.

وأفاد البيان الأمني، أن قوات الإنقاذ النهري انتشلت جثة الطفلة "نور. خ. م" (عام ونصف)، وأخطرت النيابة العامة على الفور، وقررت نقل جثة الطفلة لمستشفى الفيوم العام تحت تصرفها، وأنه بسؤال والد الطفلة المتوفية "خيري. م. ع" (37 سنة - عامل)، قرر أنه أثناء لهو ابنته على حافة الترعة، زلت قدمها مما أدى لسقوطها داخلها وغرقها، ولم يتهم أحد بالتسبب في الحادث.

حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 3923 لسنة 2019 م إداري مركز شرطة الفيوم، وأخطرت النيابة للتحقيق.