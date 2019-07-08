ارتفعت أسعار الذهب جنيهين، اليوم، عقب استقرار لم يستمر سوى يوم واحد، ليباع عيار 24 بـ738 جنيهًا مقابل 736 جنيهًا، أمس.

وسجّل عيار 21 نحو 646 جنيهًا، وبيع عيار 18 بقيمة 554 جنيهًا، بينما سجّل الجنيه الذهب 5 آلاف و168 جنيها.