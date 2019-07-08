تفقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، وعدد من قيادات الوزارة مشروع تنمية شمال سيناء باستصلاح 400 ألف فدان على مياه ترعة السلام.

ويهدف المشروع لتحقيق التنمية الشاملة وخلق مجتمعات عمرانية جديدة بغـرض التخفيف عـن المناطق المكدسة بالسكان في الوادي وربط سيناء بمنطقة الدلتا وجعلها امتدادا طبيعياً للوادي.

وأشار "عبد العاطي" إلى أن الوزارة انتهت من تنفيذ أعمال البنية القومية للمشروع حيث تم الانتهاء من تنفيذ سحارة ترعة السلام تحت قناة السويس بتكلفة حوالي 221 مليون جنيه إلى جانب الانتهاء من تنفيذ ترعة الشيخ جابر الصباح بطول 86.500 كيلو بتكلفة إجمالية حوالي 560 مليون جنيه، وبالنسبة لمنطقة سهل الطينة زمام 50 ألف فدان فقد تم الانتهاء من تنفيذ فروع الري والصرف العامة بالمنطقة وأعمال البنية الداخلية وإنشاء الجسر الواقي.

كما انتهت الوزارة من رصف الطرق بالمنطقة وبلغ قيمة ما تم تنفيذه من أعمال حوالي 340 مليون جنيه وعدد 5 قري توطين بمنطقة سهل الطينة بتكلفة حوالي 120 مليون جنيه، وبالنسبة لمنطقة جنوب القنطرة شرق زمام 75 ألف فدان فقد أشار إلى أنه قد تم الانتهاء من تنفيذ ترعة جنوب القنطرة شرق بطول 35.50 كم بتكلفة حوالي 177 مليون جنيه، كما تم الانتهاء من تنفيذ فروع الري والصرف العامة بالمنطقة وأعمال البنية الداخلية بتكلفة حوالي 712 مليون جنيه وصرح سيادته بأنه قد تم إطلاق المياه بمنطقتي سهل الطينة وجنوب القنطرة شرق في زمام 125 ألف فدان.

وأفاد المهندس على شلبي، رئيس قطاع الموارد المائية والري والبنية القومية بشمال سيناء، بأنه بخصوص منطقتي رابعة وبئر العبد فإنه قد تم الانتهاء من تنفيذ عدد 13 مآخذ لري زمام 48142 فدان وجارى العمل في تنفيذ 10 مآخذ لري زمام 65984 فدان باستثمارات إجمالية قدرها 985 مليون جنيه.

وتفقد الوزير محطة صرف الفارما الجديدة ومحطة صرف بالوظة وسحارة ترعة السلام ومحطة السلام 4 والأراضي التي تم إزالة المزارع السمكية المخالفة بها بمنطقة سهل الطينة، حيث يقوم المستثمرين والمنتفعين بالتحول للاستزراع النباتي وهو ما أدى لتوفير كميات كبيرة من مياه الري التي كانت تهدر في المزارع السمكية.

وفي نهاية الزيارة أكد الدكتور الوزير على ضرورة بذل المزيد من الهمة والجهد لإنهاء الأعمال المتبقية بالمشروعات التي تم تفقدها لإمكان الاستفادة من الاستثمارات المنفذة وبما يؤدي إلي دفع عملية التنمية الشاملة بسيناء وذلك في إطار اهتمام الدولة بالتنمية ودفع العمل بالمشروعات القومية الكبرى.