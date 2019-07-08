قال رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، إنّ روشتة الحل في ليبيا يجب أنّ تتضمن عودة العمل بالدستور وتشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وتابع: "إذا كان فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية يريد الترشح للانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، عليه أنّ يمر من صنايق الانتخابات، أما استخدام السلاح وفرض السلطة فهو أمر ضد الشرعية، وضد إرادة الليبيين، وصناديق الانتخاب هي التي تحدد إذا كان الشعب يريده أم لا".

وأضاف عقيلة خلال لقاء خاص مع "إكسترا نيوز"، أنّه لا مناص من العودة إلى الشرعية في ليبيا، واللجوء لآلية ديمقراطية متعارف عليها حول العالم، موضحا أنّه يحق لكل ليبي أن يقدم نفسه لتولي الوظائف العامة في ليبيا إلا إذا منعه القانون.

وزاد عقيلة أنّ مجلس النواب الليبي ألغى قانون العزل السياسي، ويساعد على جمع شمل الليبيين ووحدتهم والمصالحة بينهم، لافتا إلى أنّ الإرهابيين الذين ارتكبوا جرائم إرهابية سيخضعون للمحاكمة، ولا أعتقد أنّ أي شخص سيقدم على انتخاب شخص متهم بـ"الإرهاب".

وتابع رئيس مجلس النواب الليبي أنّ الصورة الآن أصبحت واضحة لصناع القرار وكل قادة الدول التي كانت تؤيد حكومة الوفاق وهذه الجماعات، لكنهم الان امتنعوا عن ذلك بعد أن شاهدوا ما حدث في ليبيا، واعترفوا الآن بالجيش الوطني الليبي.

وقال عقيلة إنّه دعا بعض الإعلاميين الأتراك الذين اتهموا الجيش الليبي بأنّهم "مرتزقة حفتر"، لزيارة ليبيا ومشاهدة الكلية العسكرية ومراكز التدريب التي يتم التدريب فيها على أعلى مستوى، وحتى يتأكد أنّ الجيش الليبي نظامي، وبعد ذلك يزور طرابلس ليشاهدوا الجماعات والميلشيات التي تحارب الجيش الليبي، حتى يعلموا أين المرتزقة وأين الجيش النظامي.

وطالب رئيس مجلس النواب الليبي باحترام إرادة الشعب والتداول السلمي للسلطة، موضحا أنّ مجلس النواب المنتخب شرعي، وكما سبق وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس مصر ورئيس أكبر دولة عربية، فإنّ مجلس النواب هو السلطة الشرعية الفعلية الوحيدة التي جاءت بإرادة الليبيين، وعلى العالم أجمع أن يعترف بذلك.