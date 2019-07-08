حذر الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب من محاولة إفساد الجلسة البرلمانية المخصصة اليوم، لمناقشة مشروع قانون بتعديل أحكام مهنة المحاماة.

رئيس البرلمان: لن أسمح بانتزاع الكلمة.. المؤيد والمعارض له احترامه

وقال عبدالعال، خلال الجلسة العامة: "كل قضية لها مؤيد ومعارض.. ونحن نناقش هذا القانون لن أسمح بمحاولات إفساد الجلسة"، موضحا أنه منذ رئاسته للبرلمان دائما ما تعطى الكلمة للمعارض والمؤيد".

وتابع عبدالعال: "لن أسمح بانتزاع الكلمة على الإطلاق.. والرأي المؤيد والمعارض له احترامه سواء كنا مؤيدين للقضية أو نخالفها والرأي في النهاية للتصويت"، مشددا على ضرورة الالتزام بالحوار الراقي والهادىء، لافتا إلى أن مشروع قانون بتعديل أحكام مهنة المحاماة من المشروعات المهامة التي لا تتحمل المجادلة السياسية.