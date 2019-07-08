وزير التربية والتعليم يعتمد نتيجة العينة العشوائية لامتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة اللغة الأجنبية الثانية بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018/2019 (الدور الأول).

وقال خالد عبدالحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة اللغة الأجنبية الثانية، البالغ عددها 17 ألفاً و481 ورقة، أسفرت عن نجاح 17 ألفاً و260 طالب/طالبة بنسبة نجاح 98.7%.

وأضاف عبدالحكم، إن 6229 طالب/طالبة حصلوا على الدرجات النهائية لمادة اللغة الأجنبية الثانية، كما حصل 6212 طالب/طالبة (بنسبة 35.99% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 90% إلى 100%، وحصل 2267 طالب/طالبة "بنسبة 13.13% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 1261 طالب/طالبة (بنسبة 7.31% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.

وأشار خالد عبدالحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إلى أن أعمال تقدير الدرجات تسير وفق المعدلات المقررة لها، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على توفير الأجواء المناسبة للسادة المقدرين لإنجاز الأعمال المنوطة بهم بالدقة المطلوبة بما يضمن حصول كل طالب على حقه كاملاً.