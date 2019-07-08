اعتمدت سكرتارية التثقيف والتدريب العمالي، برئاسة المهندس خالد الفقي، خطة تفعيل دور مراكز الثقافة العمالية في المحافظات لنشر رسالة الثقافة والتنوير في ربوع الجمهورية.

وقال خالد الفقي رئيس لجنة السكرتارية ورئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية، لـ"الوطن"، إن سكرتارية التثقيف التابعة لاتحاد العمال تواصل نشاطها، وتسعى حالياً من أجل تنفيذ خطتها من أجل نشر رسالة الثقافة والتنوير في ربوع الجمهورية.

وأضاف "الفقي"، أن تجربة نقابة الصناعات الهندسية في التعاون مع هيئة قصور الثقافة قدمت خدمات توعية وتثقيف مجانية للعمال والنقابيين، مؤكداً أن هذا الدور هو جزء أصيل من رسالة المراكز الثقافية بالمؤسسة.