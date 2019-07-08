قال علي الحريري، سكرتير الشعبة العامة لشركات الصرافة بالغرف التجارية، إن الطلب على الريـال السعودي يسير بشكل طبيعي جدًا رغم اقتراب موسم الحج.

وأضاف الحريري، لـ"الوطن"، أن هناك وفرة في العملة السعودية سواء في البنوك أو شركات الصرافة، ويعد هذا العام هو عام الوفرة والتراجع في سعر الريال متأثرا بتراجع الدولار، حيث تراجع خلال العام الحالي ما قيمته 32 قرشا منذ بداية العام الجاري، مشيرا إلى أن الطلب على الريـال السعودي يشهد وفرة مقارنة بمواسم الحج في السنوات الماضية.

يشار إلى أن سعر بيع الريال السعودي سجل 4.76 مقابل 4.74 في بداية العام، أما سعره الآن 4.44 جنيه للبيع مقابل 4.40 جنيه للشراء.