قال مدحت يوسف رئيس هيئة البترول السابق، إنه يجب الترشيد في استهلاك الوقود للسيارات، والاتجاه لاستخدام الغاز.

وأضاف في تصريح خاص لـ"الوطن" أن فكرة تطبيق الغاز وتحويل السيارات للعمل به أثمرت نجاح كبير خاصة مع سيارت التاكسي، وعملية تحويل السيارة للعمل بالغاز ميسرة وتتم بالأقساط بتكلفة تصل إلى 5000 جنيه.

وأكد "يوسف" أن استهلاك البنزين سينخفض في الفترة المقبلة، خاصة بعد حدوث طفرة في وسائل النقل الجماعي الذي يعد أكثر توفيراً من استهلاك السيارات، وهو ما سيؤثر على سوق السيارات المصري.

وقال إن السيارات الكهربائية ستكون حل مثيل لتوفيها الوقود، متمنينا تعميمها والتركيز على استيردها من الخارج.